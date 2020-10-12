جولدمان ساكس يوصي ببيع الدولار مع توقعات فوز”بايدن” بالانتخابات الأمريكية

أوصى بنك “جولدمان ساكس” المستثمرين ببيع الدولار مع زيادة التوقعات بفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واكتشاف لقاح لفيروس كورونا.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة صادرة في نهاية الأسبوع الماضي، إن هناك احتمالات منخفضة للنتائج الأكثر إيجابية للدولار بنهاية العام التي تتمثل في فوزر الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب تأخير كبير في تقدم اللقاح، بحسب شبكة “سي.إن.بي.سي” الأمريكية.

ويتمتع المنافس الديمقراطي جو بايدن حاليًا بتقدم مضاعف في معظم استطلاعات الرأي الوطنية مما يضع الآن فرص اكتساح الديمقراطيين والفوز بالبيت الأبيض والكونجرس بأكثر من 60 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، على صعيد اللقاح، تتوقع شركة “فايزر” ان تكون القراءة النهائة للمرحلة الثالثة من تجربة لقاح فيروس كورونا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول ، بينما أشارت “موديرنا” إلى أن أول تحليل مؤقت للمرحلة الثالثة من التجارب سيكون متاحًا في الشهر المقبل.

وأوضح البنك الأمريكي أن المحركين الرئيسيين للدولار في الوقت الراهن هم سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس ومجلس الشيوخ في حالة فوز بايدن في انتخابات الرئاسة، وتطوير لقاح فعال.

واعتماداً على هذا السيناريو يتوقع جولدمان ساكس تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ عام 2018.