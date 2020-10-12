خارجية قره باغ: تركيا تعرقل اتفاق الهدنة الإنسانية في الإقليم

أوضحت وزارة خارجية إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا و أذربيجان،اليوم، أن تركيا تسعى لمنع تحقيق الاتفاقات المتعلقة بالهدنة الإنسانية في الإقليم

و قالت وزارة خارجية ناغورني قره باغ إن الجيش الأذري المدعوم من تركيا يواصل أعماله العدائية واستهداف المدنيين على أراضينا