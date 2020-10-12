آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات تتخطي الـ 37 مليون شخص

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، تجاوزت عدد الإصابات في العالم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أكثر من 37.24 مليون شخص في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و072550 حالة، وفق إحصاء ذكرته وكالة الأنباء «رويترز».

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 7 مليون و691 ألف حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة 213778 حالة، وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 7 مليون و053806 حالات، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 108334 حالة، وجاءت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 5 مليون و082637 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 150198، وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و298718 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22597 حالة.