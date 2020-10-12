“نفع” تطلق المرحلة الأولى لمبادرة “تمكين أجيالنا تقنيا” بـ 300 جهاز حاسب آلي للأيتام

أطلقت جمعية نفع الخيرية بالتعاون مع مكتب تعليم النسيم بجدة، المرحلة الأولى من مبادرة “تمكين أجيالنا تقنياً” وتستهدف دعم أيتام الجمعية والأسر المحتاجة في المدارس التابعة للمكتب بأجهزة الحاسب الآلي لتفعيل تعليمهم عن بعد ، وذلك في إطار اهتمام الجمعية بالجانب التعليمي للأيتام المستفيدين منها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري أن الجمعية سعت بدعم رجال الأعمال وأعضاء مجلسها إلى توفير (300) جهاز حاسب آلي مجهزة ببرامجها لكل الأيتام من طلاب المدارس وذوي الحاجة من المستحقين الذين يصعب عليهم توفير هذه الأجهزة ، بهدف تحقيق مستقبل أفضل لأبنائها الأيتام للارتقاء بهم وتوفير البيئة المحفزة، والاهتمام باحتياجاتهم التي يأتي التعليم على رأس هذه الاهتمامات.

وثمن العمري جهود مكتب تعليم النسيم التابع لإدارة التعليم بجدة ، وتعاونه لحصر الأسماء المستحقة في هذا الوقت الراهن الذي يسارع أبنائنا فيه لمواكبة التعليم عن بعد ، مؤكداً أن دعم رجال الأعمال لهذه المبادرة أسهم بشكل كبير في توفير مستلزمات الأيتام بالجمعية، ومن ذلك البرنامج التعليمي.