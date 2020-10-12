الوزراء: الاكتفاء بتطبيق توكلنا في إثبات خلو الإصابة بكورونا وعدم الحاجة إلى مشاهد ورقية

وافق مجلس الوزراء على اعتماد استخدام تطبيق “توكلنا” في إثبات خلو الشخص من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، في الجهات الحكومية والخاصة.

وتضمن القرار الذي حصلت “الوئام” على نسخة منه، اعتماد “توكلنا” ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في أماكن العمل في القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك البروتوكولات الوقائية البلدية والخاصة بمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وأسواق النفع العام وكذلك مزاولة رياضة المشي.

وأوصى الجهات الحكومية والخاصة بالاكتفاء باستخدام تطبيق توكلنا في إثبات خلو الشخص من الإصابة، وعدم الحاجة إلى مشاهد ورقية لإثبات ذلك.