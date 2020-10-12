رفض رشوة بـ300 مليون ريال.. مقاول يروي تفاصيل الإيقاع بشركة فاسدة في قبضة “نزاهة”

روى المقاول فيصل المرواني تفاصيل رفضه عرض رشوة بـ300 مليون ريال ومساهمته في الإيقاع بصاحب العرض في قبضة نزاهة.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” في قناة “روتانا خليجية”، أن إحدى الشركات عرضت عليه تسهيل تسلمها للمشاريع، مقابل الحصول على نصف الأرباح التي كانت تقدر بـ600 مليون ريال.

وأشار إلى أن الشركة كانت تتولى مشاريع تابعة لبعض الوزارات وهيئات حكومية مثل الإسكان والدفاع وشركة أرامكة، وقاموا بعمل سيرة ذاتية خاصة لشركته، تضمنت تجارب طويلة لمؤسسته في مجال البنية التحتية، وذلك حتى توافق القيادات العليا في الإسكان على الاتفاق.