الخطوط القطرية تعترف بنزيف الخسائر: الأسوأ لم يأتِ بعد

اعترفت الخطوطة القطرية باستمرار نزيف خسائرها وتضرر أعمالها بشدة على خلفية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، إن الأسوأ لم يأت بعد للشركة التي تضررت أعمالها بشدة وسط انخفاض ملحوظ في الطلب وتراجع في المبيعات وتعطل عشرات الخطوط الجوية التي تسير الشركة رحلاتها إليها.

وأضاف، خلال مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية، أن استمرار الجائحة سيلقي بظلاله على أداء شركته وقطاع الطيران بوجه عام منوها إلى صعوبة حدوث أي تعاف لأعمال الشركة وقطاع الطيران قبيل العام 2024 وسط التشديدات التي تتخذها الحكومات لكبح جماح انتشار الفيروس.

وتكبدت الخطوط القطرية خسائر تقدر بنحو 1.9 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 بفعل تبعات الجائحة وهي خسائر قياسية للشركة في وقت أشار فيه الباكر إلى أن تلك الأرقام لن تكون نهاية قطار خسائر شركته مع توقعات باستمرارها في المستقبل القريب.