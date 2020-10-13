في السودان: محكمة تتدخل لبيع “خبز مدعوم” في مزاد علني!

تدخل قاضي أحد المحاكم السودانية للفصل في قضية مثيرة وأصدر حكمه ببيع 1300 قطعة خبز في مزاد علني ولأول مرة في السودان.

وبحسب تفاصيل الواقعة فقد قضت محكمة الطوارئ أم درمان بالغرامة 50 ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر بعد تلقيها بلاغ في مواجهة صاحب مخبز قام ببيع خبز مدعوم حكوميا لصاحب كافتيريا وامر القاضي ببيع 1300 رغيفة في مزاد علني وتوريد العائد للمتهم الثاني.

وأدان قاضي المحكمة المتهم بالمادة (3 ث) من قانون الطوارئ للعام 2019م، وثبت للمحكمة بيع المتهم خبز مدعوم لصاحب كافتيريا.

وقالت المحكمة في قرارها، إن المتهم الأول تسبب في أزمة طاحنة في الخبز تضرر منها المواطن ببيعه الخبز المدعوم.