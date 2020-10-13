آخرها محطات عملاقة للطاقة الشمسية.. شعب السودان: شكراً للملك سلمان.. كتر خيرك يالسعودية

تقدم الشعب السوداني بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للسودان وشعبه في كافة المجالات آخرها إنشاء محطات عملاقة للطاقة الشمسية في ولاية الجزيرة.

ودعمت المملكة انشاء المحطات بتكلفة بلغت نصف مليون ريال وسيجري افتتاحها رسمياً في ولاية الجزيرة خلال الايام القادمة.

وتوزعت المحطات في عدد من القري المأهولة بالسكان تجاوز بعضها العشرة آلاف نسمة ،ولا تتوفر فيها مصادر مياه صالح للشرب.

وقامت شركات احترافية لها خبرتها الرائدة في مجال حفر الآبار وتركيب المضخات وعمل الصهاريج وتركيب الطاقة الشمسية بالتنفيذ.

وكانت الدفعة الاولي من المحطات منطقة (الحلة الجديدة) شرق مدينة المناقل بغرب الجزيرة والثانية في قرية (حميراء) جنوب شرق مدينة المناقل والثالثة في قرية (العبطة الشرقية) شمال غرب مدينة المناقل.

أما المحطة الرابعة وهي محطة كبرى بمحلية الحصاحيصا وحدة أبي قوتة ويسقي من بئرها خمس قرى هي : (أم لديبة ، أم القرى ، سرحان ، عينينة ، البار) ونفذت فيها المنظمة مشروع الطاقة الشمسية والسور.

وعبر أهالي المناطق المستفيدة عن عميق تقديرهم لهذا العمل الكبير وشكرهم للمملكة العربية السعودية حكوما وشعبا للمواقف النبيلة مؤكدين أن الدعم السعودي المتواصل المتنوّع في مجالات عديدة للشعب السوداني سواء الرسمي أم الشعبي له آثاره الطيبة الكريمة .