مونديال 2022: #كورونا يضرب منتخب بيرو قبل مواجهة البرازيل

أكد اتحاد بيرو لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب الوطني راؤول رويدياز، وأليكس فاليرا، أصيبا بفيروس كورونا، وسيغيبان عن مواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022.

لم يشارك اللاعبان في تدريب منتخب بيرو بالإستاد الوطني في ليما، حيث تقام المباراة ضد أبطال العالم خمس مرات.

وقال اتحاد كرة القدم في بيرو: لم تظهر أعراض خطيرة على اللاعبين، تم عزلهما عن بقية التشكيلة.

وستكون المواجهة واحدة من خمس مباريات تقام اليوم الثلاثاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وتعادلت بيرو في مباراتها الافتتاحية 2-2 مع باراغواي الأسبوع الماضي، بينما حققت البرازيل فوزاً ساحقا 5-0 على بوليفيا.