هولندا تسجل أول حالة وفاة بالعالم لسيدة أصيبت بكورونا للمرة الثانية

شهدت دولة هولندا أول حالة وفاة لشخص أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، وهي الحالة الأولى من نوعها في العالم.

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 89 عامًا بعد إصابتها للمرة الثانية بنوع جديد من فيروس كورونا، وفقًا لسبوتنيك نقلًا عن موقع جامعة أكسفورد.

وبحسب الأطباء الهولنديين، فإنَّ المرأة كانت تعاني من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة، وأصيبت بالفيروس للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من الإصابة الأولى، لتتدهور صحتها عقب أيام قليلة من الإصابة.

وبعد أسبوعين من دخولها المستشفى بسبب فيروس كورونا، توفيت المريضة.

وبحسب موقع BNO، فإنَّ حالة الوفاة هذه تمثل الحالة الأولى من نوعها في العالم بعد الإصابة بالفيروس للمرة الثانية.

وكانت عالمة الفيروسات ماريون كوبمانز قد صرحت، في أغسطس، بأنه تم اكتشاف إصابة ثانية في هولندا لأول مرة في مريض مسن يعاني من ضعف في جهاز المناعة.