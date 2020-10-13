ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى في 3 سنوات

سجل معدل البطالة في بريطانيا، صعودا لأعلى مستوى في 3 سنوات وبأكثر من توقعات المحللين خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، مع معاناة ثاني أكبر اقتصاد أوروبي مع وباء “كورونا” وإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، وصول معدل البطالة لـ 4.5% خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس وهو مستوى أعلى بنحو 0.4% عن الربع السابق، وبنسبة 0.6% عن مستويات نفس الفترة من العام الماضي.

أما توقعات المحللين فقد أشارت إلى أن معدل البطالة في بريطانيا سيرتفع عند 4.3% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس.

وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا على مدار الفترة من يونيو وحتى أغسطس 1.52 مليون وهو مستوى أعلى بمقدار 209 آلاف عن مستويات العام الماضي، وبنحو 138 ألفاً عن مستويات الربع السابق له.

وفيما أوضحت البيانات أن عدد الأشخاص المقيدين في كشوف رواتب الموظفين تراجع بمقدار 673 ألفاً منذ مارس (منذ تفشي فيروس كورونا).