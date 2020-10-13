إيقاف تجربة لقاح لكورونا بعد ظهور مرض “غير مبرر”

توقفت تجربة إعطاء جرعات لقاح لـ “كوفيد 19” بعد أن أصيب أحد المشاركين “بمرض غير مبرر”.

وتعد شركة “جونسون آند جونسون” واحدة من شركات عديدة تتسابق لإنتاج أول لقاح في العالم لـ “كوفيد 19”.

والشركة حاليا في المرحلة الثالثة من عملية من 3 مراحل لتطوير اللقاح سريريا وخلال تلك العملية يتم إعطاء اللقاح لآلاف الأشخاص ويتم اختبار فعاليته وسلامته.

وأعلنت جونسون آند جونسون الشهر الماضي عن تسجيل 60 ألف شخص من 3 قارات للمشاركة في المرحلة الثالثة.

وذكرت الشركة في بيان بحسب “د ب ا” أن الأمراض “حتى تلك الخطيرة” كانت “جزءا متوقعا من أي دراسة سريرية” وأنه “يمكن توقع زيادة العدد بشكل معقول في التجارب التي تشمل أعدادا كبيرة من المشاركين”.

كما أشار إلى وجود فرق بين “التوقف المؤقت للدراسة” الذي تحرض عليه الشركة و “التعليق التنظيمي” الذي تضعه هيئة صحية تنظيمية. وقالت إن لديها “التزاما قويا” تجاه السلامة وأنه يجري مراجعة المرض الذي ظهر على أحد المشاركين.