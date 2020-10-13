صندوق النقد : تغير المناخ يمثل تهديدا خطيرا للنمو العالمي

أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي إن تغير المناخ يمثل تهديدا خطيرا للنمو الاقتصادي العالمي وحثت أكبر الدول المنتجة للانبعاثات في العالم على الاتفاق على حد أدنى لانبعاثات الكربون.

وقالت كريستالينا جورجيفا خلال اجتماع لوزراء المالية بشأن تغير المناخ أمس على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي : أزمة التغيرات المناخية التي يمر بها العالم تهدد النمو والاستقرار. لافتة إلى ضرورة الاعتماد على سياسات الاقتصاد الكلي أساسية لمكافحة تغير المناخ.

وأوضحت إنه يتعين على الدول ضمان تقديم تحفيز مالي يستهدف الاستثمارات الخضراء مثل الدعم المالي الذي يهدف إلى وقف جائحة فيروس كورونا بلغ حوالي 12 تريليون دولار منذ بداية الأزمة.

وأكدت أنه في السنوات الـ 15 الأولى من الانتعاش يمكن أن تعزز هذه الدفعة من البنية التحتية الخضراء وإجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.7 في المائة في المتوسط وأن تخلق ملايين الوظائف.

يذكر أن ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية إطلاقا مؤشراً اختيارياً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكبر وزناً في المؤشر بنسبة 39.5 في المئة، تليها الكويت (22.3 في المئة)، والإمارات العربية المتحدة (16.6 في المئة)، ثم قطر (13.4 في المئة)، ومصر (4.5 في المئة)، وأسواق الشرق الأوسط الأخرى (3.8 في المئة).