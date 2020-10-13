أمريكا تتخطى 7.8 ملايين إصابة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى سبعة ملايين و802 ألف و281 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 214 ألف و45 حالة.

وبحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز الصادر الساعة 20:00 الإثنين بالتوقيت المحلي (00:00 الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، جاء الارتفاع بعد تسجيل 41 ألف و688 حالة إصابة جديدة.

في حين تراجع عدد الوفيات عن المعدل السابق الذي ذكرته جامعة جونز هوبكنز الأحد عندما بلغ 214 ألف و765 حالة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 33 ألفاً و301 حالة، ما يزيد عن حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا وبيرو.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا ونيوجيرسي وفلوريدا على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بـ857 ألفاً و563 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا فنيويورك رابعة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.