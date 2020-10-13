بخصوص لاعبين… قرار مهم من مدرب الهلال

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي الهلال السعودي، بعد بموافقة المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو، قررت الإبقاء على الثنائي أمير كردي، وأحمد أشرف، في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وقرر رازفان لوتشيسكو قرر وضع كردي كأحد الخيارات في مركز الظهير الأيمن، وذلك عقب انتقال محمد الدوسري إلى الرائد.

وتلقى لاعب وسط الفريق أحمد أشرف، تلقى ثلاثة عروض للرحيل عن الهلال، إلا أن المدرب الروماني طلب بقاءه في صفوف الفريق.

ويستهل الهلال مشواره في الدفاع عن لقبه كبطل للدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة العين الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، السبت المقبل.