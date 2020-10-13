بعد تأكيد إصابة #رونالدو .. صورة مخيفة تهدد بانتشار الفيروس في صفوف المنتخب البرتغالي

لم تمر سوى دقائق على إعلان إصابة هداف يوفنتوس النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، حتى انتشرت التساؤلات بشأن نقله للعدوى خاصة مع الصورة التي نشرها عبر حسابه على تويتر وتظهره برفقة كل أفراد المنتخب البرتغالي دون أن يرتدي أحد منهم الكمامة.

ومن الواضح في الصورة التي وصفت بالمرعبة، وخاصة بعد تأكيد إصابة رونالدو، أنه التقطها بنفسها بطريقة السلفي على مائدة عشاء برفقة 25 شخصا من زملائه في منتخب البرتغال، وبجواره مدافع ريال مدريد السابق بيبي، وقد نشرها قبل نحو 18 ساعة على حسابه في تويتر.

كما يأتي الإعلان عن إصابة نجم يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين من مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم (صفر-صفر) في باريس ضمن دوري الأمم، مما يثير المخاوف بشأن انتقال العدوى أيضا.