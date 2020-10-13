القيادة تهنئ رئيس #طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال ولي العهد:” يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق”.