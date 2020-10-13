شاهد.. آيفون 12 من أبل بتقنية 5G #مؤتمر_أبل #hispeed #AppleEvent #iPhone12

أعلنت شركة أبل الأمريكية الثلاثاء خلال مؤتمرها الافتراضي أهلا بالسرعة Hi Speed، عن هات آيفون 12 الذي طال انتظاره.

وقالت أبل إن هاتف iPhone 12 يأتي بشاشة Super Retina XDR وهي النسخة المخصصة من أبل عن OLED.

وأكدت أبل أن لدى iPhone 12 هوائيات مُخصّصة في القضبان لتعزيز تجربة اتصال 5G.

ويأتي هاتف iPhone 12 يأتي مع رقاقة A14 Bionic الجديدة، وهي توفر سرعة أعلى بنسبة 40% من A13 .

ويحتوي المحرك العصبي لرقاقة A14 Bionic على 16 نواة، وهو ما يجعلها قادرة على إجراء 11 تريليون عملية في الثانية .

وتم خلال المؤتمر استعراض قوة الهاتف مع تجربة للعبة League of Legends الشهيرة.

كما تم استعراض مزايا الكاميرا المزدوجة لهاتف iPhone 12، حيث يتتكون من عدسة عريضة تحتوي على 7 عناصر، وحصلت الكاميرا على تحسين بنسبة 27% في الإضاءة المنخفضة.

وتوفر الكاميرا الواسعة للغاية مجال رؤية بزاوية 120 درجة، وتأتي بفتحة عدسة f / 1.6 .

وأعلنت أبل عن حافظة MagSafe لهاتف iPhone 12 والتي تلتصق مغناطيسيًا على ظهر الهاتف، والتي تمنحه شحن لاسلكي سريع.