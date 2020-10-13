أمانة جدة تغلق (329) محلاً وورشة خلال حملة رقابية في نطاق البلديات

في إطار جهود أمانة محافظة جدة المستمرة للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أسفرت الحملة الميدانية للبلديات الفرعية على المحال التجارية والورش في أنحاء المحافظة عن مخالفة (262) محلاً و(67) ورشة ، لمخالفتها الأنظمة والتعليمات ونظام التراخيص.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن زبن الله المطيري، أن أمانة محافظة جدة ممثلة في البلديات الفرعية والادارة العامة للخدمات البلدية قامت بحملة واسعة على الأنشطة البلدية في نطاقات البلدية الفرعية للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة والتي تشمل جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، مؤكداً على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، وشكر “المطيري” السكان على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ “بلدي 940” للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.