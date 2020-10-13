عاجل .. ولي العهد يبحث مع بوتين الوضع في أسواق الطاقة العالمية

بحث صاحب السمو الملكي،محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد،اليوم ، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أسواق الطاقة العالمية

و أعلن بيان للكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحثا هاتفيا الوضع في أسواق الطاقة العالمية.

وأشار البيان، إلى أنه “تم تقديم تقييم إيجابي للمستوى الذي تم تحقيقه من العلاقات الثنائية بين موسكو والرياض، كما أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة تطوير التعاون الروسي السعودي في مختلف المجالات”.

وأضاف: “تم التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك، بما في ذلك في إطار (أوبك+)”.