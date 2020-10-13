ترامب يؤدي رقصة الانتصار على #كورونا وسط أنصاره

تداولت وسائل إعلام أمريكية فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يؤدي رقصة بطريقة طريفة وسط أنصاره في فلوريدا.

فيما وصف نشطاء أمريكيون ومتابعون الفيديو بأن رقصة الانتصار على فيروس كورونا.

وقال طبيب البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن نتائج فحوص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية وإنه ليس معديا للآخرين، وأضاف الدكتور شون كونلي في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض إن اختبار ترامب كان سلبيا في أيام متتالية وفقا لمختبرات أبوت. وقال إن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية “تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه”.

وذكر أن فريق ترامب الطبي قرر أنه بناء على البيانات والإرشادات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن “الرئيس ليس معديا للآخرين”.