رابطة دوري المحترفين تُكمل استعداداتها لانطلاق الموسم الرياضي

أكملت رابطة الدوري السعودي للمحترفين استعداداتها لانطلاق الموسم المقبل 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعقدها عدة ورش عمل افتراضية خلال اليومين الماضيين.

وعقدت إدارة التسويق بالرابطة، برئاسة مدير إدارة التسويق بالإدارة طلال العبيدي ورشة عمل افتراضية مع مديري التسويق في أندية الدوري، ناقش خلالها عدداً من الأمور التسويقية والتطويرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والطرق المثلى لتفعيل الشراكة بين رعاة الدوري والأندية، وكذلك الوسائل التسويقية للأندية خلال الموسم الذي ينطلق السبت المقبل

فيما بدأت لجنة المراقبين والمنسقين، ورشة عمل مع المراقبين والمنسقين العامين والمنسقين الإعلاميين التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، يقدمها رئيس اللجنة المهندس سلمان النمشان و مسؤول التنظيمات الإعلامية مهند الحواس، حيث يتولون تنظيم وإدارة اللقاءات ابتداء من الجولة الأولى بحسب المهام الموكلة إليهم، وذلك لعرض ومناقشة آخر البروتوكولات المعتمدة في الدوري، ومناقشة أبرز المعوقات التي من الممكن أن تواجههم في الموسم الجديد.

وفي الجانب الإعلامي، عقدت إدارة الإعلام، ورشة عمل مع مصوري الدوري، وقدم الورشة مسؤول المصورين بالرابطة عمرو الضبعان، لشرح البروتوكولات الإعلامية الخاصة بالمسابقة، والتي تواكب الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا.