أسعار النفط تتراجع.. و”برنت” يسجل 42.32 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء وسط مخاوف المستثمرين حول سرعة تعافي الطلب على الخام إذ تشهد الولايات المتحدة وأوروبا ارتفاعا حادا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 42.32 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.3% عند 40.08 دولار للبرميل.

وتتوقع منظمة “أوبك” ارتفاع الطلب على الخام بمقدار 6.54 مليون برميل يومياً إلى 96.84 مليون برميل يومياً في 2021، وهو مستوى أقل بمقدار 80 ألف برميل يومياً عن تقديرات الشهر الماضي.

ومن جانبها شددت وكالة الطاقة الدولية على أن كيفية التعامل مع أزمة “كورونا” في الوقت الحالي ستسهم في إعادة تشكيل سوق الطاقة في المستقبل.

ومن المقرر صدور تقديرات مخزونات النفط الأولية عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم.