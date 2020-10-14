“الأهلي التجاري” و”سامبا المالية” يتوقعان إتمام الاندماج في الربع الثاني 2021

توقع “البنك الأهلي التجاري”، و”مجموعة سامبا المالية” إتمام عملية الدمج في الربع الثاني 2021، وذلك وفقا للمسار الزمني المتوقع لعملية الاندماج.

وتوقعا أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال تقريبا، مشيران إلى أنها ستتحقق على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين.

وبينا أن الوفورات تمثل نسبة 9% من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين وفقا للبيانات المالية المجمعة عند تاريخ 30 يونيو 2020، وذلك من خلال رفع الكفاءة والاستفادة من اقتصاديات الحجم لتحقيق أعلى قيمة للمساهمين وغيرهم من الأطراف المعنية.

وأضافا أن من المتوقع أن يكون هناك منافع مشتركة محتملة في الإيرادات بين البنكين، وأن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1.1 مليار ريال.

وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، أوضح البنكان أن المناقشات جارية بهذا الخصوص ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ويعملان حاليا على وضع سياسة توزيع أرباح تخدم مصلحة جميع المعنين.

وأعلن البنكين اليوم، عن إنشاء موقع إلكتروني مشترك يتضمن معلومات عن صفقة الاندماج المقترحة بينهما.

الخطوات التالية لعملية الاندماج:

– نشر وثيقة العرض وتعميمات المساهمين المطلوبة من قبل الجهات التشريعية.

– الحصول على موافقة مساهمي البنكين على عملية الاندماج في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية القادم.

– بعد نشر قرار الجمعية يتكون هناك فترة لاعترض الدائنين ومدتها 30 يوما قبل الانتهاء من الإجراءات القانونية.

– من المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج بشكل قانوني خلال النصف الأول من عام 2021، وسيستمر البنكين في العمل بشكل مستقل حتى ذلك الحين.