إشعار 15 مبنى بالازالة بحي العتيبيه والنزهه والزاهر بمكة

قامت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بإشعار مُلاك المباني المهجورة والتي يُخشى سقوطها لاسمح الله بأحياء العتيبية والزاهر والنزهة، بمراجعة البلدية وذلك خلال مدة اسبوعين، لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم.

وتم إشعار 15 مبنى عن طريق وضع الملصقات التحذيرية على جدران المباني، بعد معاينتها المبدئية من قِبل المختصين بالبلدية وإتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيالها، وذلك في إطار جهود الأمانة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ودرء أخطار المباني المهجورة عن المجاورين.

وأهابت بلدية العتيبية الفرعية بأصحاب المباني المهجورة سرعة التوجه إلى البلدية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم، مؤكدةً حصر وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، التي تمثل خطراً بيئياً وصحياً على سكان المنطقة.

وفي حال عدم الإلتزام بالمراجعة تقوم البلدية بإتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المباني بعد انتهاء المهلة، ومنها إزالة المباني التي تشكل خطورة، وفرض تكلفة الهدم والإزالة على أصحابها