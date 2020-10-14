تعرف على أسعار” آيفون 12″ التي لم تعلنها الشركة العالمية

كشفت شركة أبل، أمس الثلاثاء، عن 4 هواتف جديدة من آيفون 12، جميعها يدعم الجيل الخامس 5G، وتتضمن ميزات جديدة لا سيما في ما يتعلق بالكاميرا والمعالج والصلابة.

والهواتف الجديدة هي آيفون 12 بسعر يبدأ من 799 دولارا، وآيفون 12 برو بسعر يبدأ من 999 دولارا، وآيفون 12 برو ماكس بسعر يبدأ من 1099، وآيفون 12 ميني بسعر يبدأ من 699 دولارا. لكن ما الذي لم تخبرنا به شركة أبل عن هاتفها الجيد؟

تقول الشركة إن هاتفها الجديد يدعم شبكات الجيل الخامس، مما يتيح سرعة أكبر في تحميل وتشغيل الفيديوهات والألعاب، لكن هذه التقنية لا تزال غير متوفرة سوى في 50 مدينة في العالم، وسيرتفع العدد إلى 60 مدينة بحلول نهاية العام الجاري.

ويتحدث الخبراء عن سنوات من العمل من أجل إنشاء بنية تحتية سليمة لشبكات الجيل الخامس من الإنترنت، قبل أن يتمكن مستخدمي الهواتف التي تدعم هذه التقنية من الاستمتاع بمزاياها.

أما في ما يتعلق بسعر هاتف آيفون 12 الجديد، فقد يبدو للوهلة الأولى معقول نسبيا عن 799 دولار وفق ما أعلنت شركة أبل، لكن سعر الجهاز قد يصل إلى حوالي 1300 دولار إذا ما أضفنا إليه مساحة تخزين إضافية والشاحن اللاسلكي.

وقد أثارت الأسعار التي أعلنتها شركة أبل لهاتفها الجديد تحفظ الكثيرين، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، والتي قد تدفع كثيرين بالتفكير مرتين قبل اقتناء آيفون 12.

وعلى الرغم من هذا الإعلان، تراجع سهم “آبل” بنسبة تقرب من 3 % في وول ستريت، غداة ارتفاعه في ساعات الترقب لإعلان المنتجات الجديدة.

وأكد أرون ماتياس وهو أحد نواب رئيس المجموعة الأمريكية أن هذه الطرازات الجديدة ستحمل “نطاقات تردد لتقنية الجيل الخامس أكثر من أي هاتف ذكي آخر”.

كما أن النماذج الأمريكية ستستخدم موجات مسماة “ملليمترية”، وهي فائقة القوة لكنها تغطي مناطق محددة ومحدودة.

وتابع ماتياس “أجرينا تجارب على الجيل الخامس الخامس مع أكثر من مئة مشغّل اتصالات في ثلاثين منطقة”، و”في الظروف الفضلى، سجلنا سرعات تفوق 4 غيغابت في الثانية، وما يصل إلى 1 غيغابت في الثانية في الظروف العادية”.

واعتبر المحلل في شركة “ويدبوش سيكيوريتيز” دان أيفز أن هذه الطرازات تشمل “أهم دفعة جديدة من منتجات ’آبل‘ منذ هواتف ’آي فون 6‘ في 2014”.