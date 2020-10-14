مصر.. تفاصيل مقتل أخطر عنصرين إرهابيين في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه إرتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

أضافت الوزارة في بيان، مساء أمس الثلاثاء: «تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات حيث أسفرت النتائج عن رصد تواجد إثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات ماركو شيفرولية ربع نقل بيضاء اللون بهدف رصد الأرتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها.

وأوضحت: إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما، ما أسفر عن مصرعهما والعثور بحوزتهما على 2 سلاح ألي، 2 حزان ناسف، طبنجة ماركة ستار، 4 خزينة، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، جهاز لاسلكي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات».

يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة، ومقدرات الدولة وتسعي لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد.