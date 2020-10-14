بعد أصابته بكورونا.. هل يحرم “يويفا” رونالدو من مواجهة ميسي

أكدت تقارير صحافية إيطالية، صعوبة لحاق نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم 28 الجاري.

وأعلن الاتحاد البرتغالي، أمس الثلاثاء، إصابة رونالدو بفيروس كورونا، إذ جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

وذكر موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يهدد لحاق رونالدو بمباراة برشلونة بدوري الأبطال.

وأضاف أن نتيجة اختبار رونالدو جاءت إيجابية يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول)، بينما مقرر أن تقام مباراة برشلونة يوم 28 من الشهر ذاته.

وأشار الموقع إلى أن بروتوكول “يويفا”، يوضح أن الموافقة على عودة اللاعب للمشاركة بالمباريات في المسابقات الأوروبية يجب أن تصل قبل 7 أيام، أي أن اللاعب يجب أن تكون فحوصاته سلبية قبل خوض أي مباراة بأسبوع.