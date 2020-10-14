“الشورى” يطالب الهيئة العامة للزكاة والدخل بوضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة

طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للزكاة والدخل بوضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وذلك بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/ 1441 هـ | .

وقال المجلس: على الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي.

وطالب بوضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، بالإضافة إلي مضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي ، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم ، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور جواهر العنزي.