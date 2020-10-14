تقرير كورونا في 5 دول عربية.. وارتفاع طفيف فى السعودية

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في السعودية بنسبة طفيفة، مقارنةً باليومين الماضيين، مع استمرار انخفاض الحالات النشطة في البلاد.

وحثت الجهات الصحية في المملكة أفراد المجتمع على مواصلة الاحترازات الصحية التي اتخذوها طوال الفترة الماضية وأسهمت في انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات وارتفاع حالات التعافي.

كان عدد الإصابات أمس، قد ارتفع عن اليومين الماضيين بقرابة 50 إصابة، إذ أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 474 حالة مؤكدة جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 340 ألفاً و89 حالة، من بينها 8 آلاف و663 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية. ومعظم المصابين في وضع صحي مطمئن، لكن بينهم 839 في وضع حرج. كما تم تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 326 ألفاً و339 حالة.

– البحرين

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت البحرين عن تسجيل خمس حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 283 حالة، إضافةً إلى تسجيل 334 إصابة جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 71 ألفاً و687 بعد تسجيل 438 حالة تعافٍ جديدة، في حين وصلت نسبة الحالات المستقرة من الحالات المصابة إلى 97%.

– الإمارات

وفي الإمارات رُصدت حالتا وفاة إضافة إلى ألف و315 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 448 حالة وفاة و108 آلاف و608 إصابات.

كما سُجلت 1452 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية أكثر من 100 ألف.

– عُمان

من جهتها، أعلنت سلطنة عمان عن تسجيل 683 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 107 آلاف حالة. كما أعلنت وزارة الصحة العمانية شفاء أكثر من 93 ألفاً من بين 107 آلاف حالة إصابة. وبلغت حالات الوفيات 1053.

– الكويت

وفي الكويت أُعلن أمس عن تسجيل 844 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى أكثر من 112 ألفاً، في حين تم تسجيل ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 672 حالة. في المقابل، سُجل أمس تعافي 706 إصابات ليبلغ مجموع عدد حالات التعافي أكثر من 104 آلاف حالة.

– قطر

وفي قطر رُصدت أمس 214 إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 128 ألفاً و405 إصابات، مقابل تسجيل 197 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى أكثر من 125 ألفاً.