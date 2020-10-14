محترف الهلال يخطف الأضواء عالميا

خطف البيروفي أندري كاريلو، المحترف في صفوف الهلال، أنظار الشارع الرياضي العالمي والصحافة الأجنبية بشكل خاص، بعد تألقه في المواجهتين الافتتاحيتين لمنتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

واستطاع كاريلو، من تسجيل ثنائية جنبت منتخبه من خسارة أمام منتخب بارغواي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وخطف أندري، الأضواء بالرغم من خسارة منتخبه، بعد تسجيله لهدف رائع من خارج منطقة الجزاء في شباك المنتخب البرازيلي صباح اليوم.

وأصبح محترف الهلال، هداف التصفيات مناصفة مع النجم البرازيلي نيمار، والأورغوياني لويس سواريز.