حذف كوريا الجنوبية واليابان من خريطة منظمة الصحة العالمية

أعلنت الوكالة الطوعية لشبكة اتصالات كوريا، عن حذف منظمة الصحة العالمية خريطتي كوريا الجنوبية واليابان المعترض عليهما من قبل سيئول، واستبدلتهما بعلمي البلدين.

وجاء ذلك بعد أن عرضت منظمة الصحة العالمية خريطة اليابان وهي تحوي جزر “أولونغط” و”دوكدو”، التي يتنازع على ملكيتها كل من كوريا الجنوبية واليابان، واعتراض كوريا الجنوبية عليها.

تزعم اليابان بأن هذه الجزر الواقعة حاليا تحت سيطرة كوريا الجنوبية، ملكها.

ويظهر الموقع الرسمي للمنظمة الآن علمي كوريا الجنوبية واليابان عند دخول قائمة “البلدان”.

جديرا بالذكر أن المنظمة رفضت احتجاج الكوريين الجنوبين على الخريطة الخاطئة لأكثر من 7 أشهر، الذين قدموا مع الوكالة عريضة دولية جددوا فيها دعواتهم من أجل تصحيح الخريطة الخاطئة منذ 12 من الشهر الجاري.