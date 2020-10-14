ميليشيات إيرانية تبدل أسماء شوارع سورية بالخميني وقاسم سليماني

كشفت تقارير إيرانية، اليوم الأربعاء، عن قيام مليشيات تابعة للنظام الإيراني في سوريا بتغيير أسماء شوارع في محافظة دير الزور.

ووفقا لتقرير موقع إيران واير، إن من أبرز الأسماء التي رفعوها على شوارع دير الزور السورية كانت الخميني وقاسم سليماني.

ونقل الموقع الإيراني عن مصادر مطلعة قولها إن النظام الإيراني في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور السورية، أن مقاتلين تابعين للميليشيات الإيرانية غيروا أسماء بعض شوارع الميادين، إلى أسماء لشخصيات ومؤسسات إيرانية باللغتين الفارسية والعربية.

وأضاف الموقع المعارض عن المصدر أن ”الميليشيات الإيرانية غيّرت اسم شارع ”أنس بن مالك“ الواقع في الميادين إلى “الإمام الخميني”.