“مرتزقة تركيا تشعل الحرب”.. بوتين يواجه أردوغان بالجرائم في ناغورنو قرة باغ

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن قلقه بشأن مشاركة مرتزقة من الشرق الأوسط في صراع ناغورنو قرة باغ.

وأضاف الكرملين أن كلا من بوتن وأردوغان أكدا مجددا أهمية وقف إطلاق النار الذي تتوسط فيه موسكو، لكنه أكد أن بوتن أعرب عن “قلقه الشديد حيال مشاركة مسلحين من الشرق الأوسط في القتال”.

تمد تركيا أذربيجان بطائرات من دون طيار، بينما أرسلت آلاف المرتزقة السوريين إلى الجبهة هناك للقتال ضد أرمينيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في وقت سابق، إنه رصد استمرار الشركات الأمنية التركية والمخابرات التركية في عمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات الموالية لأنقرة في القتال إلى جانب أذربيجان.

وبلغ عدد المرتزقة السورين المرسلين إلى أذربيجان نحو 1200 مسلح، غالبيتهم من المكون التركماني السوري، وينتمون إلى فصيلي “السلطان مراد” و”العمشات”.

وأقحمت أنقرة “مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها” بشكل كبير في معارك تلال ناغورني كاراباخ المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن قالت لهم بأن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان، بحسب المرصد.