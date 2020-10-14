جريمة جديدة ضد الإنسانية.. نيران الحوثيين تمزق جسد طفلة في تعز

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بشدة استمرار استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للأحياء السكنية في مدينة تعز بهدف الإضرار المتعمد بالمدنيين، وآخرها قصف منزل المواطن عبدالملك محمد أحمد في حارة التوحيد بالجحمليه، والذي نتج عنه إصابة الطفلة عائشة بشظايا متفرقة وخلفت أضرارا مادية كبيرة بالمنزل.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الاممي لليمن مارتن جريفيث بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز، واتخاذ موقف واضح من استمرار هذه الاعتداءات التي تطال أهداف مدنية في جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.