في الاتحاد.. توقيع جديد وأطقم كلاسيكية وعودة للدوليين

وقّع محترف نادي الاتحاد البرازيلي برونو هنريكي مساء اليوم الأربعاء عقده مع النادي والذي يمتد لثلاثة سنوات بحضور نائب رئيس الناديأحمد كعكي، وذلك بعد أن اتفقت إدارة النادي مع اللاعب الذي يلعب في خانة المحور الهجومي قادماً من بالميراس البرازيلي، وكان مدربالفريق كاريلي قد وعد إدارة النادي والجماهير بظهور الفريق بشكل هجومي مميز بعد انضمام اللاعب البرازيلي والذي سيعتمد عليه في إمداد خط الهجوم وسد الثغرة في خطط الفريق الهجومية خلال الموسم الماضي.

من جهة أخرى ينتظر أن ينضم الثلاثي سعود عبدالحميد وعون السلولي وعبدالرحمن اليامي إلى التدريبات غدًا الخميس بعد فراغهم منالمشاركة في معسكر المنتخب السعودي الأولمبي الذي اختتم أخيرًا في الدمام.

وعلى صعيد التجهيزات للموسم الجديد؛ تستعد إدارة النادي لتدشين القمصان الخاصة بلاعبي الفريق الأول للموسم خلال الساعات القادمةوالتي تم تصميمها وفقاً للهوية التاريخية للنادي بالحفاظ على “المقلّم” كشكل أساسي للتصميم والذي تعد من أبرز السمات التي تميز بهاالنادي وحافظ عليها منذ تأسيسه وذلك من خلال الاتفاقية مع شركة تميم للرياضة التي تملك حقوق تصنيع وتسويق الملابس الرياضيةوالإكسسوارات الخاصة بالنادي.