إتلاف 44 طن لحوم وأسماك وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمكة

صادرت وأتلفت أمانة العاصمة المقدسة 44 طن لحوم وأسماك و خضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‏وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تقوم بها وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫بلدية المسفلة الفرعية‬⁩ على الظواهر السلبية والباعة الجائلين والمباسط المخالفة في النكاسة بمشاركة الضبط الإداري و ⁧‫الإدارة العامة للنظافة‬⁩.

‏⁧‫ويأتي هذه الجولات من ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع الغير ملتزمة بالشروط الصحيةوالأنظمة.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية و المطاعم والمطابخ للتأكدمن مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة

والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.