إتلاف 44 طن لحوم وأسماك وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمكة

صادرت وأتلفت أمانة العاصمة المقدسة 44 طن لحوم وأسماك و خضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تقوم بها وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية على الظواهر السلبية والباعة الجائلين والمباسط المخالفة في النكاسة بمشاركة الضبط الإداري و الإدارة العامة للنظافة.
ويأتي هذه الجولات من ضمن حملات الأمانة الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع الغير ملتزمة بالشروط الصحيةوالأنظمة.
وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية و المطاعم والمطابخ للتأكدمن مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة
والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.