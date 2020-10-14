دبلوماسي أوروبي: قمة أوروبا ستكون موجهة ضد تركيا وتصعيدها في شرق المتوسط

أعلن دبلوماسي أوروبي، الأربعاء، أن القمة الأوروبية المقررة ظهر الجمعة ستبحث تطورات أزمة شرق المتوسط ومواجهة التصعيد التركي المستمر.

ورجح الدبلوماسي “إدانة القمة الأوروبية خطوات التصعيد التركي” في منطقة شرق المتوسط، وفقا لقناة العربية.

ويعقد القادة الأوروبيون أعمال قمتهم يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، ومن المقرر أن يكون الملف التركي وأنشطة أنقرة الأخيرة في شرق المتوسط أمام القمة الأوروبية مجددا.

تجدر الإشارة إلى أن رؤساء الدول والحكومات الـ27 كانوا وجهوا، مع انتهاء القمة الأخيرة، تحذيرات لتركيا، وأنذروها بفرض عقوبات عليها ما لم تتراجع عن الخطوات التي وصفوها بـ”الاستفزازية” والتي تنتهك سيادة اليونان وقبرص عن طريق التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لكل منهما.