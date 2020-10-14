“إخاء” تفتتحت معرضها التعريفي بمكة المكرمة

افتتحت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” المعرض التعريفي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة فرع ” النسيم ” .

وحضر الإفتتاح كلا من الاستاذ / عبدالله الزهراني مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام إخاء بمنطقة مكة المكرمة وكذلك الأستاذ / أسامة ضيف الله العوفي عمدة حي النسيم بمكة المكرمة واللواء متقاعد / عايض اللقماني والأستاذ / سلطان محمد المجنوني .

وتهدف ” إخاء ” من افتتاح المعارض إلى التعريف بالمؤسسة وأنشطتها وبرامجها التي تقدمها للمستفيدين الأيتام , واستقبال التبرعات .

و تقدم المؤسسة العديد من الباقات والبرامج للراغبين في دعم الأيتام من خلال برنامج رعاية اليتيم ، والصدقة الجارية ، وزكاة المال ، وسداد الايجارات وغيرها من البرنامج .

يذكر أن ” إخاء ” تقدم خدماتها للأيتام ( من ذوي الظروف الخاصة ) من خلال فروعها بالمملكة حيث تقدم خدمات : الإسكان والمعيشة ، التعليم ، التدريب والتوظيف، الحج والعمرة ، المساعدات المالية ، الزواج ، والرعاية الأسرية ، بالإضافة الى البرامج والأنشطة الأخرى التي تهتم بالجانب الاجتماعي والثقافي والترفيهي .

وتسعى “إخاء” الى تسخير كل امكاناتها لخدمة الايتام واليتيمات وبناء علاقة مميزة من كافة الجهات ذات العلاقة للإسهام معها في الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم ، وتحقيق التحول المنشود من الاعتمادية الى المسؤولية.