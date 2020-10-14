تصعيد بين واشنطن وبكين.. الرئيس الصيني يدعو جيشه إلى الاستعداد للحرب

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، جيش بلاده إلى الاستعداد الكامل للحرب، خلال زيارة لقاعدة عسكرية بمقاطعة غوانغدونج الجنوبية.

وطلب الرئيس الصيني من الجنود، أثناء عملية تفتيش لقوات مشاة البحرية التابعة للجيش في مدينة تشاوتشو، الحفاظ على حالة التأهب القصوى، ودعاهم إلى أن يكونوا مخلصين تماما”، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية.

وتأتي زيارة القاعدة العسكرية مع بقاء التوترات بين الصين والولايات المتحدة في أعلى مستوياتها منذ عقود، بفعل الخلافات السياسية التي عززها وباء كورونا.

وفي أحدث تصعيد للتوتر بين القوتين الكبيرتين، عينت واشنطن، الأربعاء، مسؤولا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، منسقا خاصا لقضايا التبت، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن روبرت ديسترو، مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، سيتولى المنصب الإضافي الذي ظل شاغرا منذ بداية رئاسة ترامب عام 2017.

وقال بومبيو في بيان إن ديسترو “سيقود الجهود الأميركية لتعزيز الحوار بين الصين والدالاي لاما أو ممثليه، وحماية الهوية الدينية والثقافية واللغوية الفريدة لأهالي التبت، والضغط من أجل احترام حقوقهم الإنسانية”.

ورفضت الصين باستمرار التعامل مع المنسق الأميركي، معتبرة سلوك واشنطن تدخلا في شؤونها الداخلية.

وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، بسبب مجموعة من القضايا منها التجارة وتايوان وحقوق الإنسان وبحر الصين الجنوبي، وأخيرا فيروس كورونا.