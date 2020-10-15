طقس_الخميس: هطول أمطار رعدية بجزان وعسير #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.