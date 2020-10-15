شاهد تفاصيلها: وظائف برواتب تبدأ من 6000 ريال في قطاع البنوك بالشرقية

أعلن مركز توظيف غرفة الشرقية عن توفر 31 وظيفة شاغرة بمسمى ممثل خدمة عملاء هاتفية للعمل في قطاع البنوك في كل من الرياض والدمام.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف تفاصيلها كالاتي:

ممثل خدمة عملاء هاتفية -عدد 16 – الرياض.

ممثل خدمة عملاء هاتفية -عدد 15 – الدمام.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على الدبلوم أو البكالوريوس

وأن يكون المتقدم من سكان مدينتي الرياض / الدمام مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية في مستوى متقدم.

بالاضافة إلى اللباقة وحسن المظهر مع مهارات في التواصل وأن يكون العمر بين 20 و 29 سنة مع الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات والقدرة على تحمل ضغط العمل

التفرغ التام.

ومن ضمن مزايا العمل : العمل 5 أيام بالاسبوع (8 ساعات صباحية) مع إجازة يومين اسبوعياً ورواتب تبدأ من 6000 شهرياً وحوافز شهرية وتأمين طبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية وإجازة سنوية (شهر) مدفوعة الراتب.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف على الرابط التالي:

https://www.acec.com.sa/ar/jd.aspx?id=109978&e=131