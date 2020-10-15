بومبيو يوجه رسالة حازمة لخامنئي: لن نسمح لكم بإمتلاك أخطر سلاح في العالم

“الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لأكبر راع للإرهاب في العالم، بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم”. وتابع: “نعم نستطيع ردعكم وسنفعل”، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي.

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، مجدداً أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لافتا إلى مواصلة سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها بلاده.

وشارك بومبيو صورة لتغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل يومين بشأن السلاح النووي، وكتب بومبيو على حسابه على تويتر معلقاً: “الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لأكبر راع للإرهاب في العالم، بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم”. وتابع: “نعم نستطيع ردعكم وسنفعل”.

وأضاف: “إيران تدعي أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها تهدد العالم ببرنامجها النووي”، و “يجب على كل الدول الوقوف أمام ابتزاز هذا النظام”.

وكان خامنئي قد نشر صورة لمفاعل نووي معلقاً: “إذا أرادت إيران امتلاك سلاح نووي، فلا أحد يستطيع منعها”، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وتلميحاً إلى أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، على الرغم من عودة إيران منذ أشهر إلى استئناف نشاطات تخصيب اليورانيوم، ما أثار قلق العديد من الدول حول العالم، لا سيما تلك التي لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه أمريكا في 2018، وأعادت منذ ذلك التاريخ فرض العقوبات بشكل متدرج على طهران.

وشدد بومبيو أمس الأربعاء على أن “سياسة الضغط القصوى على إيران حرمتها من موارد لدعم الإرهاب”، وأكد أن واشنطن تدعم أمن حلفائها “في مواجهة تهديدات إيران”.