استقرار أسعار النفط قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس وظل خام “نايمكس” أعلى 41 دولاراً، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي، ووسط متابعة الزيادة الحادة لإصابات “كورونا” في أوروبا.

واستقرت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر عند 43.30 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر مسجلة 41.03 دولار للبرميل.

وقال مصدر لوكالة “رويترز” إن نسبة التزام مجموعة “أوبك+” لاتفاق خفض الإنتاج بلغت 102% في سبتمبر.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر.

ومن المقرر صدور بيانات مخزونات النفط الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.