تراجع أسعار الذهب بنحو 0.3% قبل صدور بيانات اقتصادية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس قبل صدور بيانات اقتصادية ومع ارتفاع الدولار الأمريكي هامشياً ومتابعة الزيادة الحادة لإصابات “كورونا” في الأيام القليلة الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1901.10 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:45 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.2% مسجلاً 1898.64 للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 0.8% إلى 24.20 دولار للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري للبلاتين عند 861.34 دولار للأوقية، كما استقر سعر البلاديوم الفوري مسجلاً 2365 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.1% عند 93.582 نقطة.

كما تراجعت آمال المستثمرين في توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق حول حزمة تحفيز مالي قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر، بعد تصريحات وزير الخزانة “ستيفن منوشين” التي أكدت صعوبة التوصل إلى اتفاق حول مبلغ التحفيز مع الديمقراطيين في الوقت الحالي.

ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم وسط توقعات تراجعها إلى 810 آلاف طلب، وكذلك بيانات مؤشر “فيلادلفيا” للإنتاج الصناعي.