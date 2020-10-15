رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة.. فلكية جدة: الأحد القادم غرة ربيع الأول

قالت فلكية جدة، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الجمعة 29 صفر 1442 الموافق 16 أكتوبر 2020 حسب تقويم أم القرى، مع غروب الشمس عند الساعة 5:56 مساء (02:56 مساء بتوقيت غرينتش)، وقبل حدوث الاقتران المركزي.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة: بعد ذلك بساعات يصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة 10:31 مساءً (07:31 مساءً بتوقيت غرينتش)؛ حيث يجتمع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأضاف: يتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال”، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة مساء اليوم التالي.

وتابع: ففي مساء يوم (السبت 17 أكتوبر) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:55 مساءً (02:55 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (09) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (11) درجة، وإضاءته (1.0%)، وسيغرب عند الساعة 06:40 مساءً بعد (45 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

وعليه؛ فإن يوم السبت 17 أكتوبر هو المتمم للثلاثين من صفر، ويوم الأحد 18 أكتوبر هو غرة شهر ربيع الأول 1442 حسب تقويم أم القرى.

جدير بالذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.