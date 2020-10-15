استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار21 سجل 201.28 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرار، وسجل عيار 24 من الذهب 230.03 ريال سعودي، بما يعادل 61.53 دولار.

بينما سجلت أسعار الذهب عيار21 من الذهب في السعودية اليوم 201.28 ريال سعودي، بما يعادل 53.84 دولار أمريكي.

وجاء سعر الذهب عيار 18 من الذهب في السعودية اليوم 172.53 ريال سعودي، بما يعادل 46.15 دولار أمريكي.

وأصبح سعر عيار 22 من الذهب في السعودية اليوم 210.29 ريال سعودي، بما يعادل 56.06 دولار أمريكي.

وإستقر سعر الذهب عيار 14 من الذهب في السعودية اليوم 133.82 ريال سعودي، بما يعادل 35.68 دولار أمريكي.

وسجل سعر عيار 12 من الذهب في السعودية اليوم 114.70 ريال سعودي، بما يعادل 30.58 دولار أمريكي.