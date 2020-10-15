13754 إصابة جديدة.. روسيا تسجل عدداً قياسيًا من حالات الوفاة بكورونا بلغ 286

سجلت روسيا اليوم 13754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدداً قياسيًا من حالات الوفاة بلغ 286 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 23491.

وبلغت الإصابات مليونا و354163 في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 145 مليون نسمة لتحتل المركز الرابع من حيث أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.