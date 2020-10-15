إغلاق 6 مستودعات مخالفة وحجز 4000 طن من الأعلاف جنوبي جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة، ستة مستودعات مخالفة جنوب المحافظة وحجز كميات من الأعلاف الحيوانية تقدر بنحو 4000 طن.

وأوضحت الأمانة أن حملة رقابية نفذتها بلدية المليساء الفرعية وإدارة الرقابة التجارية وبمشاركة الجهات المعنية أسفرت عن إغلاق ستة مستودعات مخالفة جنوب المحافظة وحجز كميات من الأعلاف الحيوانية تقدر بنحو 4000 طن لحين إنهاء إجراءات المخالفات وتصحيح الوضع نظاماً، مبينةً أن جرى إغلاق المستودعات لعدم وجود رخص مزاولة للنشاط، إضافة إلى عدم استخراج ترخيص من هيئة الغذاء والدواء لأربعة مستودعات أعلاف حيوانية.

وأكدت أمانة جدة استمرار الجولات الميدانية على مدار الساعة للتأكد من نظامية الأنشطة التجارية كافة والتزامها بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بجانب تخصيص جولات رقابية في نطاق جميع البلديات الفرعية لمتابعة التزام المراكز التجارية والأسواق والأنشطة الغذائية والصحية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).